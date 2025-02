Młody mężczyzna zaczepia dzieci w Krakowie. "Dobijał się do szyby"

"W dniu dzisiejszym około godziny 13-14 nieznany młody mężczyzna wszedł za grupą chłopców do Carrefour, cały czas się im przyglądając. Gdy chłopcy wyszli ze sklepu, od razu wyszedł za nimi . Chłopcy po wyjściu ze sklepu rozdzielili się, a mężczyzna poszedł za jednym z nich, proponując, że kupi mu chipsy, jeśli z nim pójdzie. Chłopiec oddalił się i bezpiecznie wrócił do domu" - relacjonuje w poście mama jednego z nich.

- Moja córka jest uczennicą piątej klasy. Chodzi i wraca sama ze szkoły. Nie jesteśmy w stanie odprowadzać jej z mężem. Jest zaopatrzona w telefon, przez który rozmawia z nami w obie strony. To trochę nas uspokaja, chociaż liczę na to, że jednak ten mężczyzna zostanie niebawem schwytany - mówi Wirtualnej Polsce Matylda Karaś.

- Syn przeżywa to, co się dzieje, jednak nadal chodzi do szkoły. Mamy po sąsiedzku dzieci z tej samej klasy, zwracamy im uwagę, by chodziły w grupie. Widać jednak, że w szkole panuje atmosfera paniki - ocenia.