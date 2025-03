Wiosenna pogoda w Polsce. Temperatury ucieszą wielu

Po chłodnym poranku temperatura wzrośnie, osiągając od 12-13 st. C na Wybrzeżu, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na południu. Zgodnie z prognozami wiatr ma być słaby z kierunków południowych.

Nocą z soboty na niedzielę wyże nie opuszczą naszego kraju, zapewniając dalej pogodną i suchą aurę. Temperatura spadnie do 0 st. C na południu, 2 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie. Rano, szczególnie na północy i wschodzie, mogą pojawić się krótkotrwałe mgły i zamglenia.