Jaka będzie pogoda w weekend? Wszystko już jasne

Ostatnie dni zdążyły nas już przyzwyczaić do wysokich temperatur i obecności słońca, a jak będzie w czasie nadchodzącego weekendu?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazują, że w sobotę możemy spodziewać się w wielu częściach kraju bezchmurnego nieba, choć gdzieniegdzie będziemy też mieć do czynienia z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy od 12-13 st. C na Wybrzeżu, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na południu.

W nocy z soboty na niedzielę temperatura ma spaść do 0 st. C na południu, 2 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie.

Jak podaje IMGW, zarówno w niedzielę, jak i poniedziałek miejscami może nastąpić wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, ale jeszcze nie będzie opadów. Nadal będzie ciepło, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 11-13 st. C na północy do 18-19 st. C na południu, w nocy temperatura minimalna osiągnie od -1 do 4 st. C.

"Weekend słoneczny i ciepły"

Jak też podsumowano we wpisie na platformie X: "Za sprawą wyżu weekend będzie jeszcze słoneczny i ciepły. W ciągu dnia najcieplej będzie na południu kraju, a najchłodniej nad morzem. W nocy miejscami temperatura będzie spadać poniżej 0 st. C".

Wcześniej w tym tygodniu IMGW podał, że w czwartek zanotowano 22,9 st. C w Sierczy i w Krakowie na Woli Justowskiej. Z kolei w piątek poinformowano, że najwyższą temperaturę maksymalną tego dnia zanotowano w Cieszynie w woj. śląskim i Polanie w woj. podkarpackim.

Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że w marcu dwucyfrowa temperatura jest normą, ale jeśli przekracza 20 st. C, możemy mówić o anomalii pogodowej.

