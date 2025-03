Ukraińcy dziękują Polakowi. Dostarczył na front 309 aut

"Exen" doceniony w Kijowie. "Chciałem wesprzeć Ukraińców"

- Chciałem wesprzeć Ukraińców, którzy bronią się przed Rosją. Wymyśliłem, że może terenówki im się przydadzą. I oczywiście to się okazało prawdą. Prawie trzy lata temu założyłem zbiórkę, która trwa do dzisiaj, już prawie 18 tys. Polaków na nią wpłaciło. Pomagam Ukrainie, żeby tego naszego wspólnego wroga jak najbardziej osłabić i odepchnąć od naszych granic. To, co jest w interesie Ukrainy, jest także w interesie Polski - mówi Wodziński.