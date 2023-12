Mówiłem, że nie jestem żadną bestią

Zaprowadzono go do pokoju, gdzie czekali wychowawca, psycholog i dyrektor. Gdy opowiadał o objawieniu, nie powiedzieli ani słowa. Później dwa razy skierowali go do szpitala psychiatrycznego, ale lekarze odesłali go z powrotem. Nie stwierdzono choroby psychicznej. Zalecono jedynie pojedynczą celę.