Twarda. Kiedy ciało zamienia się w pancerz

- Żeby jeszcze mogła nacieszyć się życiem i rodziną. Choć teraz nie ma jej przy sobie. A zasługuje na to. Bo jest pięknym człowiekiem – na zewnątrz i od środka. Sama prowadziła siedem zbiórek dla domów dziecka. Zdobyła dla nich tyle zabawek, ubrań i jedzenia, że musieli wynajmować dużego busa, żeby wszystko pomieścił i zawiózł. A ją życie strasznie doświadcza. Nie potrafię się z tym pogodzić. Wiele razy mówiłam, że to jest niesprawiedliwe. Ja mam nawet o to żal do Boga. Mówię: "Panie Boże, to nie fair. Za dużo zrzuciłeś na jedną osobę. Tylu jest niegodziwych ludzi: pijaków, psychopatów… Ich ukarz. A o niej zapomnij na chwilę. Żeby się jeszcze dźwignęła. Daj jej rok. Albo dziesięć lat. Dla ciebie to nic wielkiego. Przecież jak umiera 60-letnia kobieta, to mówimy: "Oj, jeszcze młoda…".