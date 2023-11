Czas Nadii ucieka, bo zadecydowało "prawo krwi"

- Sytuacja jest dramatyczna, bo każdy dzień spędzony w domu dziecka zabiera Nadii szansę na prawidłowy rozwój. Dziecko do drugiego roku życia kształtuje więź, która jest potem wzorcem relacji na całe życie. Dlatego we wczesnym dzieciństwie jest tak ważne, żeby był stały opiekun. Widać, że Nadija lubi swoich opiekunów, reaguje na próby kontaktu z ich strony, ale to są tylko pracownicy placówki - podkreśla dr Katarzyna Dyląg.