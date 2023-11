Nieposłuszni. "Gdy chcesz ratować dziecko, chwytasz się wszystkiego"

- Nieraz wołał, że chce do toalety. Terapeuci uznawali wtedy, że nimi manipuluje, byle tylko się uwolnić. Puszczali go do ubikacji, lecz zawiązywali mu przy tym oczy, by sytuacja źle mu się kojarzyła. W tamtym czasie często się zanieczyszczał. Karano go wówczas zimnymi prysznicami – dodaje matka Mateusza, dziś 40-letniego mężczyzny.