Wyrok, który może zmienić Polskę. To potężna lekcja dla armii homofobów

Mecenas Warecka protestowała przed sądem: - To nie była żadna dyskusja publiczna, tylko zwykłe szczucie na ludzi. Mowa nienawiści nie podlega ochronie wolności wypowiedzi. Albo będziemy ze sobą kulturalnie rozmawiać, albo sprowadzimy się do takiego społeczeństwa, jakie mamy za wschodnią granicą. Bądźmy wszyscy kulturalnymi ludźmi, bo inaczej skończymy jak Rosja. Tam też zaczęło się od szczucia na społeczność LGBT. To, jak traktujemy mniejszości, to jest papierek lakmusowy naszej społecznej dojrzałości.