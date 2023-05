Manifest Polaka, Który Widział Niewiele

Niemniej widzę, że aby móc skrytykować Kaczyńskiego, trzeba przeprowadzić analizę rządów Tuska. By powiedzieć coś złego o Tusku, trzeba wspomnieć o Millerze, ewentualnie o pierwszych rządach Kaczyńskiego. A gdybym chciał – choć, rzecz jasna nie chcę, bo ich nie widziałem – odnosić się do rządów Gierka, to bez wspomnienia o tym, co było za Bieruta, wyszedłbym na nieuczciwca. A skoro jesteśmy już przy Bolesławach, to trzeba przecież wiedzieć i pamiętać, jakie maniany odstawiał Chrobry.