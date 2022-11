Betonowanie biedy po polsku. "Nie udawajmy, że jest dobrze"

I jeśli dla kogoś istotne jest moje zdanie, to uważam, że do tych 15 mln Polaków należałoby kierować pieniądze, a nie do wszystkich. Oczywiście z założeniem, że bardziej skupiamy się na wspieraniu osób w skrajnym ubóstwie, to jest ok. 1,6 mln Polaków, a potem tych żyjących trochę lepiej. W ubóstwie relatywnym żyje ok. 4,6 mln osób.