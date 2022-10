Opowieść zza cienkiej czerwonej linii

- Na dorosłych oddziałach jest przeważnie tak, że gdy ktoś rusza na personel, reszta pacjentów pomaga go powstrzymać. Na dziecięcych, gdy wybucha awantura, młodzi często się wzajemnie nakręcają. Mieliśmy kiedyś grupę: 16-17 lat, byczki, skumplowali się. Z drugiej strony był jeden dzieciak nie do ogarnięcia. Jego wujek się przy nim powiesił, a matka zabiła na jego oczach ojca. Wyglądał jak smerf - duże białe ząbki, uśmiech, blondynek, aniołek. A co nam życie utrudniał na oddziale, to sobie takiego drugiego nie przypominam. Zabierał innym dzieciom różne rzeczy, a później znajdowało się to u niego pod poduszką. Zawsze była z tego awantura. Pewnego razu właśnie coś takiego się zadziało, personel chciał go za to wpiąć w pasy, ale wspomniana starsza grupa się za nim wstawiła. Niewiele brakowało, a doszłoby do krwawej jatki. Najgorsze, że w takich sytuacjach, wieczorem, jesteś na oddziale tylko z jedną osobą z personelu, na przykład pielęgniarką. Jak masz się bronić? – mówi Michał i przyznaje, że właśnie dlatego stosował swoje autorskie metody. Z książek się ich nie da nauczyć.