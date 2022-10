"Zakaz premii"? Sprawdziliśmy, czy "klub milionerów PiS" podporządkował się decyzji Kaczyńskiego

W artykule podkreślaliśmy, że to tylko wierzchołek płacowej góry lodowej. Nie sposób bowiem wyliczyć wszystkich "dobrozmianowców", którzy trafili do władz 430 spółek z bezpośrednim udziałem państwa oraz tysięcy ich spółek-córek i spółek-wnuczek. My skupiliśmy się na 19 spółkach notowanych na giełdzie, bo one mają obowiązek ujawniać wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych.