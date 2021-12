"Bestie" trafią do nowego ośrodka? Pierwsze transporty więźniów już wkrótce

We wrześniu ponad 2 tysiące mieszkańców podpisało się pod petycją do Ministerstwa Zdrowia. Podkreślili w niej, że znowelizowane przepisy pozwalają najgroźniejszym przestępcom wychodzić na wolność z ośrodka prosto na ulicę. "My mieszkańcy Miasta i Gminy Czersk nie zgadzamy się, aby najgroźniejsi przestępcy w Polsce (pedofile, gwałciciele, zabójcy) powracali do życia w społeczeństwie i wychodzili na wolność w Czersku" – piszą autorzy petycji.