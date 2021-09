W Czersku ma powstać filia ośrodka dla groźnych przestępców. Mieszkańcy protestują

"Umowę użyczenia obiektu zawarto 1 lipca 2021 r. na okres 35 miesięcy. Decyzja o liczbie pacjentów, którzy mają zostać przyjęci i umieszczeni w filii Ośrodka, należy do resortu zdrowia oraz dyrektora KOZZD. Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do argumentów burmistrza Czerska pismem z 7 lipca br. Wskazano w nim, że tymczasowe utworzenie w budynkach jednostki penitencjarnej filii KOZZD w Gostyninie jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na wykorzystanie istniejącej już bazy w postaci budynków i ich wyposażenia. Nie ma przy tym powodu do obaw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców gminy" - zapewniło wówczas biuro prasowe resortu.