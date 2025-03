Stanowski spytał Mentzena, czy studia w Polsce powinny być płatne

Sławomir Mentzen był pytany o to, czy studia w Polsce powinny być bezpłatne . Zaczął od przykładu związanego ze studiami medycznymi.

- Obecny system, w którym mamy studia płatne oraz studia darmowe, prowadzi do tego, że bardzo duża część studentów i tak płaci za swoje studia. Co więcej za studia płacą na ogół osoby biedniejsze, a osoby bogatsze mają te studia za darmo. Wynika to z tego, że mają więcej pieniędzy na korepetycje, większe możliwości edukacyjne - stwierdził Sławomir Mentzen.