Sondaż WP pogrąży Nawrockiego? "Nie ma wielkiej wiary w kandydaturę Karola"

- Nie ma wielkiej wiary w Karola. Przemek to wielka niewiadoma, ludzie Morawieckiego powtarzają, że zmobilizuje on drugą stronę, że wyborcy koalicji 15 października znów mogą się obudzić i pójść masowo do wyborów. Ale on przynajmniej może ruszyć z miejsc też całą bazę wyborczą PiS. A Nawrocki tego by nie zrobił - twierdzi jeden z naszych rozmówców z Nowogrodzkiej.