"Efekt Trumpa istnieje". Jest najnowszy sondaż

Gdyby wybory odbyły się teraz, największe procentowe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Większość w Sejmie miałaby obecna koalicja, ale Trzecia Droga zbliża się do progu wyborczego. Rośnie za to poparcie dla PiS. To "efekt Trumpa" - tłumaczy prof. Rafał Chwedoruk.