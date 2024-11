Dzięki Trumpowi Polska będzie bezpieczniejsza? Wiemy, co myślą Polacy

Kampania Donalda Trumpa była momentami brutalna, a jaka będzie prezydentura? Zdaniem dr Anny Materskiej-Sosnowskiej nie można porównywać tego, co nastąpi, do poprzedniej kadencji Trumpa. Głównie z uwagi na - sprawę wyjątkową ważną i dla Polski - wojnę w Ukrainie. Czy polityka Trumpa wpłynie na bezpieczeństwo naszego kraju? O to zapytaliśmy Polaków w sondażu United Surveys dla WP.