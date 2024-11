Czy Trump odda Ukrainę Putinowi?

Według planu USA powinny użyć wpływu, jaki mają na Kijów, ze względu na zależność Ukrainy od amerykańskiej pomocy wojskowej, do tego, by zmusić Ukraińców do negocjacji. Nie oznacza to całkowitego odcięcia pomocy wojskowej Ukrainie. Pomoc byłaby jednak po pierwsze uzależniona od tego, czy Ukraina przystąpi do negocjacji, po drugie miałaby być tak "skalibrowana", by umożliwić Ukrainie obronę terytoriów, które dziś kontroluje i zabezpieczenie przez dalszą rosyjską agresją, ale już nie ofensywne działania, mające wyprzeć Rosję z dziś zajmowanych przez nią ukraińskich terytoriów. W przypadku Rosji marchewką skłaniającą do podjęcia negocjacji mogłaby być obietnica częściowego złagodzenia sankcji.