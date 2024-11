"Patrzą ze spokojem". Ukraina jest dla niego zbyt cenna, by ją oddać Putinowi?

- Trzeba wyraźnie oddzielać retorykę polityczną Trumpa, zwłaszcza podczas kampanii wyborczej, od jego działań. Ta wojna w tym roku się nie zakończy, bo klucze do jej zakończenia leżą w Moskwie, a - nie w Kijowie czy Waszyngtonie. To, co jest możliwe w tym roku, to doprowadzenie - przy użyciu zachęt lub gróźb - do początku pewnego dyplomatycznego procesu, który miałby posadzić Rosję i Ukrainę przy wspólnym stole - mówi dr Daniel Szeligowski z PiSM.