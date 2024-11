Ukraina po zwycięstwie Trumpa. "Kijów jest nerwowy, widzi zagrożenia, ale i szanse"

Scenariusz tymczasowego rozejmu może jednak być akceptowalny zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, by odzyskać siłę do dalszych działań. Gdyby obie strony ewentualnie zgodziły się na rozejm, to będą miały pełną świadomość, że pierwszy dzień tego rozejmu to jednocześnie pierwszy dzień nowego wyścigu zbrojeń. A to ryzyko dla Ukrainy, bo musi się liczyć z dalszym wykruszaniem się koalicji międzynarodowej, która jej pomaga. Przy okazji kilka państw prawdopodobnie wykorzystałoby sytuację jako wymówkę do wstrzymania wsparcia dla Ukrainy.