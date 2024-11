Tobias Ellwood: Nasz świat się rozpada, a my biernie się temu przyglądamy

Bo wmawiamy sobie, że wojna w Ukrainie to lokalny konflikt, gdzieś tam na wschodzie. I nikt na poważnie nie chce się nim zajmować. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo to jest niebezpieczne. Bo jeśli ten "konflikt" umieścimy obok tego, co robi Iran na Bliskim Wschodzie oraz Chiny w Azji i Afryce, zobaczymy, że mamy do czynienia z prawdziwym wstrząsem dla globalnego porządku. Nasz świat się rozpada, a my przyglądamy się temu biernie.