Rzecznik Zełenskiego dementuje. "Nikt nie jest przeciw Ukrainie w NATO"

Serhii Nikiforow, rzecznik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego odniósł się do informacji, że Stany Zjednoczone, Niemcy i co najmniej pięć innych krajów zwleka z poparciem zaproszenia Ukrainy do NATO. W rozmowie z Suspilne News zaznaczył, że takie doniesienia są nieprawdziwe i "korzystne dla tych, którzy chcą stworzyć fałszywe wrażenie, że wejście Ukrainy do Sojuszu nie cieszy się szerokim poparciem wśród jego członków".