"Talibowie przejmą władzę". NATO wycofuje się z Afganistanu

Wylatują też Polacy

Z Afganistanu wyjedzie także grupa polskich żołnierzy wypełniających misję Resolute Support. Polscy wojskowi są obecni tam od 2002 roku. W szczytowym momencie nasz Kontyngent Wojskowy liczył około 2600 żołnierzy (lata 2010-2012). - Nasza obecność w Afganistanie była usprawiedliwiona od początku do samego końca wiarygodnością sojuszniczą w ramach NATO i zwłaszcza - sojuszu z Amerykanami - mówi Piotr Łukasiewicz. - Był to czas niewątpliwie korzystny dla polskich żołnierzy, którzy mogli nauczyć się współdziałania z sojusznikami, co jest bezcenne i kluczowe w kontekście ewentualnego kryzysu na terytorium Polski. Ale najważniejsze, że nastąpił pewien skok mentalny. Całe pokolenie wyższych dowódców, które przeszło misje, zasiadło na wysokich stanowiskach - dodaje.

- Z drugiej strony Polska na pewno nie odrobiła lekcji z pomocy rozwojowej. Był to moment, kiedy mogła wykorzystać wielkie pieniądze, jakie na nią przeznaczała. Kierowała je przez wojsko, co okazało się bezskuteczne i nieefektywne. Zamiast tego można było wykształcić kadrę cywilnych NGO-sów, pracowników pomocy rozwojowej. Wówczas byłoby to coś, co zostałoby na dłużej - kończy Łukasiewicz.