Putin chce "osi zła". Bez nowych sojuszników może nie wygrać wojny

Ciekawym przypadkiem jest Państwo Środka, które z jednej strony dba o relacje gospodarcze z Zachodem, a z drugiej – wspiera Rosję na arenie międzynarodowej. Rosja i Chiny zacieśniły swoje więzi gospodarcze i wojskowe , pomimo nacisków ze strony państw zachodnich, aby Chiny przyłączyły się do potępienia inwazji.

Światowe sankcje wobec Rosji są na rękę Chinom, które dzięki temu kupują znacznie tańsze surowce energetyczne. Od rozpoczęcia wojny eksport rosyjskiego węgla i ropy naftowej do Chin uległ podwojeniu . W ubiegłym roku wymiana handlowa między oboma państwami wyniosła 240 mld dolarów . Z drugiej strony kraje zachodniej Europy i USA są największymi rynkami zbytu dla chińskich produktów. Pekin stara się zachować równowagę z większą życzliwością w stosunku do Moskwy.

Zachód i Ukraina potraktowały go jednak bardzo powściągliwie. Pomijał bowiem kwestie wycofania rosyjskich wojsk z terenów Ukrainy, a wspominał jedynie o "poszanowaniu suwerenności, gwarancjach niepodległości i integralności terytorialnej wszystkich krajów". Ponadto chińskie propozycje zbiegły się w czasie z chińsko-rosyjskimi rozmowami o współpracy wojskowej i "referendami" , które wg kremlowskiej propagandy zdecydowały o "przyłączeniu" okupowanych ukraińskich obwodów do Federacji Rosyjskiej.

Pekin zaprzeczył, że sprzedaje Rosji broń i faktycznie nie ma na to dowodów. Dostarcza za to pojazdy: samochody ciężarowe i terenowe oraz motocykle, które rosyjska armia wykorzystuje na froncie ukraińskim. Z Chin pochodzą także silniki bezzałogowców uderzeniowych, środki łączności i lekkie drony.

To, jak bardzo Putin jest zdesperowany w poszukiwaniu sojuszników, którzy wsparliby go materiałowo w prowadzonej wojnie, widać po jego wizytach zagranicznych. Jeszcze dwa lata temu niewyobrażalne było, aby odwiedził Pjongjang czy Hanoi. Nie były to stolice, które liczyłyby się dla Kremla. Sytuacja jednak się zmieniła.