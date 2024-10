Kim Dzong Un poczuł moc. Grozi, że nie skończy na "wojnach balonowych"

Prawdziwym skansenem są siły powietrzne, których trzon stanowi 120 sztuk Chengdu J-7 i 106 Shenyang J-5. Pierwsze z nich to licencyjne MiGi-21, a drugie to MiG-17F. Koreańczycy posiadają także ok. setki Shengyangów J-6, czyli MiGów-19 chińskiej produkcji. Samoloty w zasadzie nie były modernizowane od ponad dwóch dekad, więc nie przedstawiają sobą żadnej wartości bojowej. Podobnie jak 80 sztuk bombowych H-5, czyli licencyjnych Iłów-28. O tym jak stare są to maszyny, najlepiej świadczy to, że z polskich Sił Powietrznych zostały wycofane w 1979 r., kiedy uznano je za przestarzałe.