Korea Płn. i Rosja podpisały umowę. "Fundamentalny dokument"

Resort obrony Korei Południowej oszacował pod koniec lutego br., że od czasu tamtego spotkania Korea Płn. wysłała do Rosji około 6,7 tys. kontenerów z amunicją. W ocenie ekspertów, w zamian za wsparcie militarne Korea Północna otrzymuje rosyjskie technologie niezbędne do rozwoju programu rakietowego i nuklearnego, co stanowi złamanie sankcji ONZ nałożonych na Pjongjang.