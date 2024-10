Kim "nie przepuści takiej okazji". Dlatego Pjongjang wysłał oddziały na front

- To taki wzorzec, że kiedy Korea Północna sprzedaje broń krajom walczącym, wysyła tam swój personel nie tylko po to, aby pomóc tym krajom w użyciu tej broni, ale często po to, aby samemu wyruszyć na wojnę. Wydaje się, że Korea Północna nie lubi tracić okazji do wziąć udział w wojnie i zdobycia doświadczenia - ocenia w rozmowie z "The New York Times" Yang Uk, ekspert wojskowy w Instytucie Studiów Politycznych Asan w Seulu.