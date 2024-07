Oleksandr Krajew: Trump jest dla Rosji pożyteczny, ale też niebezpieczny

Cóż, mają bardzo skomplikowane relacje. W 2019 roku Trump twierdził, że Zełenski jest jednym z najwybitniejszych polityków współczesności. Teraz Trump mówi, że Zełenski jest najlepszym handlowcem na świecie, który przyjeżdża do Ameryki, by zgarnąć 60 miliardów dolarów. Ale z ust Trumpa, który uważa się za najlepszego biznesmena na świecie, to raczej brzmi jak komplement niż obelga. Wszystkie rozmowy telefoniczne i spotkania raczej wskazywały na to, że Trump pozytywnie odnosi się do Zełenskiego. Więc nie widzę przesłanek, by uważać, że żywi do niego niechęć.