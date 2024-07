Dowódca batalionu "Krym": Wrócimy do domu, ale za kilka lat

- Miałem wiele powodów, by nie iść walczyć: wiek (59 lat), choroby (cukrzyca), dzieci (jedenaścioro). Już każdy z osobna wystarczyłby, żeby uniknąć mobilizacji. Ale jeden argument zaważył na wszystkim. Rosjanie zmusili kolejne pokolenia Tatarów Krymskich do tułaczki. Moi dziadkowie byli deportowani. Ja wróciłem na Krym, wybudowałem dom, ale moje dzieci dorastają w obcym kraju. Historia znowu zatoczyła koło. To powinno się skończyć. Małymi krokami, ale dojdziemy do Krymu.