Niebieski chłopiec. "Widziałem światło i rozumiałem, że muszę tam iść"

Jarosław odkłada telefon, czując, jak ogarnia go tęsknota. Każdego roku Gala zabiera Romę do swoich rodziców w Winnicy. Pięć godzin autem i są u dziadków. Wieś, zapachy lata, wakacje. Aż szkoda jechać do miasta. Ale Gala już dwa tygodnie wcześniej umówiła Romę na wizytę do neurologa.