Jedno za męża, drugie za syna

W październiku rozpoczęłam przygotowania do in vitro. Nic mu nie powiedziałam, nie chciałam go martwić. Bo co, jeśli nic nie wyjdzie? Nieoczekiwanie udało się za pierwszym podejściem. 18 listopada ubiegłego roku dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Wysłałam Andrijowi zdjęcie testu z dwoma kreskami. Był tak szczęśliwy, że nie mógł uwierzyć. Ja zresztą też.