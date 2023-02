Dowódca batalionu "Krym": W Kijowie wciąż mówili, że muzułmanie to terroryści

Sesja parlamentu nie rozpoczęła się, a kiedy doszło do starcia, deputowani zaczęli opuszczać parlament. Czubarow oświadczył: "Zebraliśmy się, aby ta Rada Najwyższa nie była już ośrodkiem destabilizacji. Naszym zadaniem na dziś jest zadbanie o to, aby tu, na tym placu, nie dochodziło do starć. Wspólnie postaramy się znaleźć wspólne podejście do przyszłości Krymu".