Szczyt NATO. "Zachód wciąż nie zrozumiał, że Kreml jest w stanie wojny totalnej"

Nadziei na konkretną propozycję nie było w zeszłym roku i tak samo nie ma jej obecnie. To, że ukraińskie władze publicznie domagały się zaproszenia do negocjacji członkowskich, nijak się miało do oceny analityków odnośnie do gotowości starego NATO, a w szczególności USA do podejmowania takich kroków. Pytanie o przystąpienie Ukrainy do Sojuszu jest sztuczne od wielu lat. Warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje.