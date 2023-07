Szczyt NATO w Wilnie. Zełenski zabrał głos

Zełenski na pytanie dotyczące tego, czy sojusznicy zrobili wystarczająco dużo, by okazać wsparcie i czy brak zaproszenia Ukrainy do NATO nie podważy morale żołnierzy, odpowiedział: - Naprawdę rozumiem, że zaproszenie to sygnał techniczny. Natomiast jeżeli popatrzymy na to jako na poważny czynnik, który wpływa na motywację społeczeństwa ukraińskiego, to dla mnie jest to moment bardzo ważny. Porównuje ten fakt do członkostwa w UE. Bycie krajem kandydującym nie oznacza, że to kraj członkowski. To daje dużą mobilizację i daje potężny sygnał Rosji, że Ukraina nie jest członkiem Sojuszu, ale chce się nim stać i być państwem niepodległym i niezależnym - podkreślił Zełenski.