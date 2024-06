Putin przypomniał sobie o Kubie. Przekaz do USA: to nasza strefa wpływów

Wizyta na Kubie nie jest więc zapewne zbiegiem okoliczności, a zaplanowanym pokazem siły. Podobny manewr Kreml zastosował ostatni raz w 2015 roku. Wtedy, dzień przed kubańsko-amerykańskimi rozmowami o ponownym otwarciu stosunków dyplomatycznych, do Hawany wpłynął niezapowiedziany rosyjski okręt rozpoznawczy. Dziewięć lat temu, jak obecnie, był to jasny sygnał: "Kuba to nasza strefa wpływów".