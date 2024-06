Wyparowały dwie dywizje. Tak Rosjanie uciekają przed walką

W Rosji za dezercję grozi 15 lat więzienia. Za dobrowolne oddanie się do niewoli do dziesięciu lat. Mimo to nie brakuje chętnych do ucieczki przed służbą. Pomaga im głównie organizacja Iditie Liesom, która nie tylko udziela pomocy prawnej, ale także pomaga przedostać się za granicę. Wedle danych organizacji od początku 2023 roku, kiedy Kreml zwiększył pobór, otrzymują 1200 - 1500 wniosków o pomoc i to nie tygodniowo, miesięcznie, a dziennie.