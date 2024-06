Ukraińska artyleria spuszczona ze smyczy. Kreml się tego nie spodziewał

To dlatego pociski dalekiego zasięgu Ukraina otrzymała dopiero jesienią ubiegłego roku - pierwsze ataki z ich użyciem przeprowadzono w październiku. Pociski balistyczne - MGM-140 ATACMS Block 1 M39 (zasięg od 25 do 165 km) lub MGM-140 ATACMS Block1AM39A (zasięg od 70 do 300 km) - uderzyły wtedy w rosyjskie bazy lotnicze w okupowanym Berdiańsku i Ługańsku. Z kolei w lutym nastąpił debiut precyzyjnej amunicji artyleryjskiej o zasięgu do 150 km. Zaatakowane zostały cele w Kreminnej. Nadal były to więc ataki na terytoria okupowane, które nie należą do Rosji.