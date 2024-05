Jest potwierdzenie. Biden dał Ukrainie "zielone światło"

Posunięcie Waszyngtonu, to wyraźna zmiana polityki Bidena, który do tej pory stanowczo odmawiał Ukrainie pozwolenia na użycie amerykańskiej broni do ataków w Rosji, było wynikiem amerykańskiej strategii dostosowywania się do pola bitwy. Teraz - jak podkreślił Blinken - Stany Zjednoczone reagują na to, co widziały w regionie charkowskim i wokół niego.