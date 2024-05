"Przekroczył czerwoną linię". Kijów może uderzyć w Rosję

Urzędnicy Białego Domu powiedzieli, że zasadnicza zmiana w polityce prezydenta objęła jedynie to, co określili jako "akty samoobrony, mające na celu umożliwienie Ukrainie ochrony Charkowa". "Zmieniając swoje stanowisko, Biden wyraźnie przekroczył wyznaczoną przez siebie czerwoną linię" - pisze "The New York Times". Okazuje się, że poluzowania mogą być jeszcze większe.