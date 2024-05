" Prezydent polecił niedawno swojemu zespołowi aby dopilnował, by Ukraina była w stanie użyć amerykańskiej broni w pobliżu okupowanego przez Rosjan Charkowa, by odpowiedzieć siłom rosyjskim, które ją atakują lub przygotowują się do ataku " - przekazał anonimowy amerykański urzędnik.

"To wyraźna zmiana, która pomoże Ukrainie lepiej bronić swojego drugiego co do wielkości miasta" - ocenia Politico. Według portalu w administracji Bidena pojawiły się obawy, że może to doprowadzić do eskalacji konfliktu poprzez bardziej bezpośrednie zaangażowanie USA w wojnę, "jednak pogarszająca się sytuacja Ukrainy na polu bitwy skłoniła prezydenta do zmiany zdania".