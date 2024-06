"Ukraina to tylko etap" - grozi Kreml. Europa późno dostrzegła zagrożenie

Na razie Polska przystąpiła do Europejskiej Tarczy Obrony Powietrznej. Premier Donald Tusk podkreśla, że to nie alternatywa dla programów realizowanych już przez nas, lecz ich uzupełnienie. Tworzona już polska kopuła ma osłaniać przestrzeń na trzech poziomach. Program Wisła to wyrzutnie rakiet Patriot o zasięgu do stu kilometrów. Baterie w ramach programu Narew, są wyposażone m.in.w pociski CAMM-ER o zasięgu 45 kilometrów. Najniższy poziom to program Pilica, w ramach którego kupimy ponad 20 baterii. To będą pociski CAMM o zasięgu 25 kilometrów i systemy bardzo bliskiego zasięgu Piorun wystrzeliwane z wyrzutni ręcznych.