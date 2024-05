Pięć lat Zełenskiego. Harań: Od populisty do państwowca. Zobaczyliśmy ewolucję prezydenta

Zełenski nie jest Putinem. Jemu nikt nie przynosi teczki z dobraną informacją. On jeździ po kraju, spotyka się ze światowymi przywódcami, czyta, co piszą media. Nie jest oderwany od rzeczywistości. Kiedy przyszedł do władzy, wyobrażał sobie siebie w roli zbawcy Ukrainy. Oczywiście, to się nie wydarzyło. Kiedy zaczęła się inwazja, stał się szalenie popularny. To znowu mogło uruchomić w nim takie myślenie - dać poczucie, że wszystko wie i może opierać się na zdaniu pięciu-sześciu menedżerów, którym ufa. Właśnie to podejście doprowadziło do wielu błędów.