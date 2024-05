Siergiej Ławrow grozi USA. Mówił o "podjęciu kroków przez Rosję"

Wcześniej, we wtorek, belgijska agencja prasowa Belga podała, powołując się na ministrę spraw zagranicznych Belgii Hadje Lahbib, że Belgia dostarczy Ukrainie 30 myśliwców F-16 do 2028 roku, a pierwsze mają trafić do tego kraju już w tym roku. Następnie, podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w stolicy Belgii podpisał on wraz z premierem Belgii Alexandrem De Croo dwustronną umowę o bezpieczeństwie.