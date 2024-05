Szokująca deklaracja Trumpa. "Byłby gotowy zbombardować Moskwę i Pekin"

Do tego odniósł się sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaprosił Trumpa do Kijowa i Stwierdził, że wystarczą mu 24 minuty, aby "wyjaśnić Trumpowi, że nie poradzi sobie z tą wojną". - Chcielibyśmy, aby Donald Trump przyjechał do Ukrainy, zobaczył wszystko na własne oczy i wyciągnął wnioski. Jestem gotów spotkać się z nim i omówić tę kwestię. To dla nas bardzo ważne – powiedział Zełenski w rozmowie z Paulem Ronzheimerem z "Bilda".