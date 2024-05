Zełenski ma nie żądać od NATO tego, co "niemożliwe". Zaproszenia nie będzie

Stany Zjednoczone i Niemcy zwróciły się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby "nie nawoływał do określania jasnych terminów przyjęcia Ukrainy do NATO podczas szczytu Sojuszu". Zełenskiego poproszono, aby nie żądał od Sojuszu tego, co "niemożliwe" - pisze The Telegraph.