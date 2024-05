To może być przełom w wojnie. Sekretarz generalny NATO zabrał głos

W poniedziałek Zgromadzenie Parlamentarne NATO zwróciło się z apelem do społeczności międzynarodowej, aby umożliwić Ukrainie wykorzystanie broni, którą otrzymała od swoich sojuszników, do celów wojskowych przeciwko Rosji. - Nadszedł czas, by rozważyć, czy nie należy znieść pewnych ograniczeń na wykorzystywanie udostępnionej broni - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.