Szef MSZ Litwy: Bierność Zachodu jest zaproszeniem dla Rosji

Jk podaje PAP Landsbergis podkreślił, że niedobrym zjawiskiem jest obawa ze strony rządów krajów Zachodu do stanowczego przeciwdziałania tym rosyjskim planom. - Obawiamy się tego, co Rosja może myśleć, jak Rosja może zareagować, co Rosja może zrobić. Ten nasz strach działa jak zaproszenie - mówił litewski minister.