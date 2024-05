Macron w Niemczech. Spotkanie z Scholzem będzie konfrontacją stanowisk w sprawie Ukrainy

Odmienne podejścia do pomocy dla Ukrainy zderzą się podczas spotkania w Berlinie dwóch polityków. Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz zgadzają się co do skali zagrożeń, jakie stanowi dla Europy rosyjska agresja na Ukrainę. Jednak różnią się w gotowości do pomocy walczącemu krajowi.